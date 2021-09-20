В Мосгоризбиркоме озвучили результаты выборов после подсчета 100 процентов протоколов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Единая Россия» на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98 процента голосов, а КПРФ — 22,66 процента после обработки 100 процентов протоколов. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказали в Мосгоризбиркоме.

При этом партия «Справедливая Россия — За Правду» набрала 7,34 процента голосов, «Новые люди» — 7,09 процента голосов, а ЛДПР — 7,08 процента. В свою очередь партия «Яблоко» смогла получить 4,89 процента голосов, «Зеленая альтернатива» — 1,76 процента голосов, «Родина» — 1,22 процента, «Партия Роста» — 1,11 процента, «Коммунисты России» — 1,10 процента. Еще 0,27 процента голосов получила «Гражданская платформа», пишет РИА Новости.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах в 2016 году явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,8 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.