Депутат МГД Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании — стимул для развития этого формата

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве станет стимулом для развития такого формата выборов. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Он отметил правильность решения призвать жителей города голосовать онлайн.

— Беспрецедентная явка на ДЭГ — 96,5 процента. На мой взгляд, это хороший такой стимул для дальнейшего использования дистанционного электронного голосования, — заявил Александр Козлов.

Депутат добавил, что сторонники мобилизовались для того, чтобы реализовать в полной мере онлайн-голосование. При этом он назвал ошибкой решение некоторых партий не призывать избирателей участвовать в электронном голосовании.

В понедельник, 20 сентября, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что во время выборов в Госдуму произошел триумф дистанционного электронного голосования. По его мнению, онлайн-голосование дает возможность всем россиянам реализовывать свои гражданские и политические права.

Также руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин подчеркнул, что технологии системы онлайн-голосования учитывали все законодательные требования к процессу. Он добавил, что система такого рода голосования базируется на системе электронной подписи и не раскрывает анонимности избирателей.