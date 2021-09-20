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Более четверти месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Иван Юминов

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Погода в Москве
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Более четверти месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За последние сутки в Москве прирост осадков, по предварительным расчетам, составил 17 миллиметров. Об этом сообщили в городском метеобюро в понедельник, 20 сентября.

— За сутки на Москву вылилось чуть более 25 процентов месячной нормы осадков, и дожди в ближайшие дни не собираются покидать город, — рассказал представитель организации.

Данные, как уточняется, были получены в 18:00 на главной метеостанции города на ВДНХ. Месячная норма осадков для сентября в Москве составляет 65 миллиметров.

Дожди, по информации Росгидромета, останутся в столице до четверга, 23 сентября. За данный период с вероятностью 85–95 процентов выпадет как минимум 25 миллиметров осадков, отмечает Интерфакс.

20 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшее время в столичном регионе сохранится дождливая погода с порывами ветра. По его словам, к выходным температура повысится до плюс 12–13 градусов, а дожди будут небольшими.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь отметила, что в первые дни рабочей недели в столичном регионе будет властвовать циклон, который долго будет «поливать дождями и удерживать довольно ветреную погоду».

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