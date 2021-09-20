«Двое суток проливных дождей»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В ближайшее время в столичном регионе сохранится дождливая погода с порывами ветра. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Двое суток проливных дождей. Сегодня и завтра возможны сильные дожди с количеством осадков до четверти месячной нормы в Подмосковье — это наиболее вероятный прогноз, — рассказал синоптик, отметив, что осадки ослабнут с 23 сентября.

По его словам, к выходным температура повысится до плюс 12–13 градусов, а дожди будут небольшими.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь отметила, что в первые дни рабочей недели в столичном регионе будет властвовать циклон, который долго будет «поливать дождями и удерживать довольно ветреную погоду».

Она отметила, что во вторник порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду.

— Мы ждем, что уже в пятницу и субботу температура воздуха в городе превысит отметку плюс 10 градусов, может быть, в субботу будет плюс 11–12 градусов. Хотя и эта температура ниже нормы, но только на пару градусов, а не четыре–пять, как мы наблюдаем сейчас, — цитирует слова Поздняковой RT.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синяков рассказал, что за минувшую ночь в столице выпало около двенадцати миллиметров осадков, что составляет одну пятую часть от месячной нормы. Он отметил, что дожди продолжат идти в столице в понедельник, 20 сентября. В течение дня может выпасть от восьми до десяти миллиметров осадков.

Как заверил столичный Комплекс городского хозяйства, обрушившаяся на Москву непогода не отразилась на работе систем жизнеобеспечения города. Для предотвращения последствий дождя и сильного ветра на столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».