Водитель «газели» насмерть задавил женщину в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Лужники, 24с4 Карта всех событий

Женщина скончалась в результате наезда автомобиля ГАЗ Next в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на улице Лужники, дом 24, строение 5. Мужчина, находившийся за рулем, двигался задним ходом по дорожке для велосипедистов. Во время этого он наехал на женщину 1982 года рождения. Врачи попытались доставить ее в больницу, но она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Подозреваемого задержали правоохранители. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

19 сентября в столичной ГИБДД сообщили, что на 21-м километре МКАД на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Авария произошла в 03:35 на внутренней стороне МКАД.

Водитель бензовоза ДАФ врезался в стоявший КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убиравших проезжую часть.

В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ от полученных травм скончался на месте. Пять пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.