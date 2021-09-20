Вирусолог оценила вероятность одновременно заболеть ОРВИ и COVID-19

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Многие врачи уверяют, что при ОРВИ нельзя заболеть коронавирусом, но этого нельзя утверждать на 100 процентов. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова.

— Медики достаточно часто в допандемийное время видели, когда человек заболевал и несколькими инфекциями. Поэтому нельзя утверждать на 100 процентов, что, заразившись острой респираторной вирусной инфекцией, невозможно заболеть коронавирусом, — рассказала врач.

Иммунная система, по ее словам, выполняет функции борьбы с вирусами. Человек обладает врожденным и приобретенным иммунитетом, в том числе и функцией выработки интерферона, уточнила Малинникова.

В данный момент, как объяснила вирусолог, создаются прямые противовирусные препараты от COVID-19, а также лекарства для комплексной терапии против ряда вирусов. Ревакцинация против коронавируса потребуется через полгода после первого курса приема препарата, приводит слова Малинниковой Nation News.

19 сентября профессор Петр Чумаков заявил, что коронавирус не страшен людям, которые болеют ОРВИ или простудой. Он объяснил, что человек не может заразиться другим вирусом при текущей болезни.

Это, по словам специалиста, происходит из-за того, что в организме вырабатывается противовирусный белок — интерферон. При этом вирусолог уточнил, что риск заболеть COVID-19 остается после выздоровления от ОРВИ.