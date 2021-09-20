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ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби в рамках РПЛ

Иван Юминов

Спорт
ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби в рамках РПЛ
Фото: Twitter / fcsm_official

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:0.

Единственным голом отличился нападающий армейцев Антон Заболотный на 82-й минуте. Спустя десять минут игрок был удален с поля после получения второй желтой карточки.

Гол хавбека красно-белых Квинси Промеса был отменен на 77-й минуте главным арбитром Сергеем Карасевым после просмотра видеоповтора.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак» идет девятым с десятью баллами в активе.

Следующий матч в рамках РПЛ красно-белые проведут дома в субботу, 25 сентября, против «Уфы». ЦСКА сыграет в гостях с «Нижним Новгородом» двумя днями позднее.

Матчи этого тура чемпионата России начинались с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

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