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Дерматолог рассказала, о каких серьезных заболеваниях говорят проблемы с кожей

Юлия Курганова

Общество
Дерматолог рассказала, о каких серьезных заболеваниях говорят проблемы с кожей
Фото: Pexels

Врач-дерматовенеролог Виктория Заярная сообщила, о каких проблемах организма может сказать состояние кожи. Она рассказала, на какие необычные симптомы нужно обратить внимание и записаться на прием к специалисту.

Так, пигментация по типу мелассы — это коричневатые пятна, которые чаще всего появляются у женщин на лице и являются индикатором эндокринной патологии. Также пигментация может возникать при приеме оральных контрацептивов или препаратов, обладающих фотосенсибилизирующей активностью, то есть, повышающих чувствительность коже к действию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, пигментация по типу мелассы может появиться после прохождения косметологических процедур в случае несоблюдения указаний специалиста на время реабилитационного периода кожи.

Для того, чтобы избежать пигментации или остановить ее развитие, врач посоветовала наносить солнцезащитные средства на кожу лица и тела перед выходом на улицу. Особенно это касается летнего сезона и солнечных дней в любое время года.

Еще существует черный акантоз — пигментация, возникающая при сахарном диабете в области складок. Его еще называют симптомом «грязной шеи». Также, по словам дерматолога, необходимо обратить внимание и на доброкачественные образование — родинки. Желтоватые бляшки могут указывать на нарушение углеводного и липидного обмена.

Зуд на коже может предшествовать сахарному диабету. Кроме того, он может указывать на патологию печени и желчевыводящих путей. Также не стоит забывать о таком дерматологическом заболевании как чесотка, отметила Заярная.

Врач развенчала миф и рассказала, что карты прыщей не существует. Неправильно думать, что высыпания в Y-зоне на лице указывают на проблемы половой системы. Акне может протекать по-разному и в настоящее время выделяется три особенности течения.

Первое — акне возникает в пубертатном периоде, а через некоторое время проходит. Во втором варианте — акне может появиться в том же пубертате, потом наступит ремиссия и снова рецидив в возрасте старше 25 лет. Бывают случаи, когда акне впервые появляется после 25 лет. Но все это не означает эндокринные патологии, передает Пятый канал.

Дерматолог опровергла связь между диетой и кожными заболеваниями. По словам врача-дерматолога Анны Бессаловой, такая связь характерна лишь для небольшой категории людей.

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