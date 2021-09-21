«Ухудшенная копия Пугачевой»: новый образ Барановской раскритиковали в Сети

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущую Юлию Барановскую все привыкли видеть или с распущенными длинными волосами или c легкими локонами, или с гладкой прической. Но на днях знаменитость удивила своих поклонников, опубликовав на странице в Instagram фото, где позирует с кудрявой шевелюрой и челкой.

Барановская предстала в черно-белом наряде с короткой юбкой, высоких черных сапогах и широком поясе-корсете.

Многие поклонники телеведущей отметили, что в этом образе она очень похожа на Аллу Пугачеву, но выглядит намного хуже Примадонны.

«Стала похожа на Пугачеву, только старее, чем Алла Борисовна сейчас выглядит»; «Прическа не ваша и челка тоже. Прибавили себе несколько десятков лет»; «Ухудшенная копия Пугачевой. Н-да, и коленки, как у нее. Пора бы их прятать», — раскритиковали новый образ пользователи.

Фанаты считают, что лучший вариант для Барановской — это высокая гладкая прическа, с которой она выглядит очень элегантно и эффектно.

Юлия Барановская рассказала об отношениях ее детей со сводной сестрой. Она сообщила подписчикам, что ее наследники не знакомы с дочерью Андрея Аршавина от Алисы Казьминой.