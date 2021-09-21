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«Ужас»: Анна Снаткина удивила поклонников излишней худобой

Юлия Курганова

Общество
«Ужас»: Анна Снаткина удивила поклонников излишней худобой
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Актриса Анна Снаткина и музыкант Никита Пресняков стали партнерами по спектаклю «Безымянная звезда» в Московском губернском театре. Для внука Аллы Пугачевой эта роль стала первой на театральной сцене. В новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале артисты появились вместе, облачившись в черные одеяния.

Пресняков примерил брюки и худи, а Снаткина — приталенный жакет и кожаные лосины, украсив шею ажурным тонким шарфом. Образ артистка завершила изящными туфельками на шпильке. Она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, где предстала за кулисами студии программы.

Однако многие поклонники актрисы удивились ее излишней худобе и отметили, что ей нужно срочно поправляться.

«Зачем так худеть было? Ужас, ноги — просто жуть»; «Мне кажется, что такая худоба анорексичная не красит женщину. Вид болезненный»; «Вам не идет эта худоба. Сухая, сразу возраст не по годам», — написали фолловеры.

Но нашлись и поклонники, которые оценили образ Снаткиной — они одарили ее комплиментами.

«Анечка, какая красота!»; «Очень красивая»; «Анечка, стильно. Красотка, как всегда», — написали пользователи.

Диетолог оценила возможную анорексию у Гагариной и Карпович. Подписчики певицы Полины Гагариной и актрисы Мирославы Карпович обеспокоены состоянием здоровья своих кумиров. На их страницах в Instagram они жалуются на излишнюю худобу девушек и подозревают их в анорексии.

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