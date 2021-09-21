«Словно ангел»: Арзамасова восхитила фанатов снимком на яхте

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась романтичным снимком, сделанным в Турции. На фото она позирует на яхте, взбираясь по веревочной лестнице в босоножках с высоким каблуком.

Знаменитость поделилась с подписчиками своими мыслями. Она написала, что у нее было духоподъемное настроение, артистка ощущала беспричинное счастье, а потом узнала, что у нее был день Ангела.

— Дни бывают самыми обычными, но иногда в такой вот обычный день хочется поблагодарить своего Ангела Хранителя за все большие и маленькие чудеса, которые доводится пережить, — написала Арзамасова в Instagram.

Поклонники актрисы отметили, что им всегда интересно читать ее посты, и оценили фото звезды.

«Само очарование»; «Словно ангел»; «Какая милая»; «Лиза, какая вы красивая. И фотографии у вас всегда интересные»; «Читаешь ваши посты с удовольствием, вы умничка!» — оставили комментарии фолловеры.

Арзамасова поделилась впечатлениями о первом месяце в роли матери. Подписчики поздравили актрису с первой датой и пожелали ей и малышу здоровья. Они отметили, что Арзамасова выглядит по-настоящему счастливой в новой роли мамы.