В «Спартаке» рассказали о работе с Виторией после проигрыша в матче с ЦСКА

Фото: Twitter / @fcsm_official

Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» продолжает доверять решениям главного тренера команды Руя Витории, несмотря на то, что под его руководством клуб проиграл московскому ЦСКА. Об этом рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

— Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это, — заявил он.

Зеленов также добавил, что команда уже приступила к подготовке к следующим матчам, передает РИА Новости.

Так, в рамках девятого тура чемпионата страны столичный клуб встретится с «Уфой» 25 сентября.

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в понедельник, 20 сентября. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:0. Единственным голом отличился нападающий армейцев Антон Заболотный на 82-й минуте. Спустя десять минут игрок был удален с поля после получения второй желтой карточки.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Спартак» идет девятым с десятью баллами в активе.