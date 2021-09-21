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Компания Google разработала новый телефон с гибким экраном

Полина Долганова

Общество
Компания Google разработала новый телефон с гибким экраном
Фото: Pixabay

Компания Google разработала новый смартфон с двумя экранами, один из которых является гибким и может отключаться при складывании гаджета.

Предполагается, что телефон будет иметь крупногабаритный внутренний экран, а также маленький внешний. Смартфон будет называться Jumbojack (созвучно с бургером Jumbo Jack).

Пока неизвестно, смогут ли обычные пользователи приобрести новый телефон. В Сети отмечают, что разработка могла быть создана специально для тестирования системы Android на телефонах со складным экраном, передает ФАН.

До этого сообщалось, что компания Apple после очередной онлайн-презентации сняла с продажи несколько моделей iPhone. Речь идет об iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. При этом покупателям доступна вся линейка iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, а также iPhone SE второго поколения, следует из информации на сайте корпорации.

Также стало известно, что Apple, предположительно, отключила на территории РФ функцию «Частный узел». Эта функция становится доступна для пользователей на всех устройствах после подписки на расширенное пространство в iCloud. Благодаря системе обладатели гаджетов могут скрыть свои IP-адреса от всех: от оператора связи до самих разработчиков Apple.

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