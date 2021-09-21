В случае невыплаты компанией Booking предписанного штрафа ФАС обратится в суд

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратится в суд, если сервис бронирования гостиниц и отелей Booking.com не выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей после вступления соответствующего постановления в силу. Об этом заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов.

По его словам, ранее те иностранные компании, которые должны были выплачивать штрафы по решению ФАС, не нарушали своих обязательств.

Иванов также выразил уверенность в том, что случае, если сервис бронирования отелей устранит требование службы о паритете цен, стоимость проживания в отелях РФ изменится.

— Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com, — подытожил Иванов в разговоре с РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба наложила на систему интернет-бронирования отелей Booking.com штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Причиной штрафа послужило злоупотребление со стороны сервиса доминирующим положением на рынке.

Кроме того, служба выступила с инициативой ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Государственной думы. В законопроекте ФАС речь идет об отелях в крупных городах. Первоначально в нем были отмечены Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. Авторы документа предложили рассчитывать стоимость номеров по методике, которую утвердило правительство. Завышающих цены отельеров будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.