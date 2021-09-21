Путин заявил об обоюдной заинтересованности народов РФ и Армении в союзнических отношениях

Фото: Администрация президента РФ

Развитие союзнических отношений между Россией и Арменией отвечает желаниям коренных народов двух стран. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение российский лидер выразил в связи с 30-летием независимости Армении.

— Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов, — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Отмечается, что поздравительные телеграммы по случаю юбилейной даты Путин отправил президенту и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.

В заявлении президента также говорится, что между государствами наладилось сотрудничество в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации договора о коллективной безопасности, а также в рамках Содружества Независимых Государств.

В начале сентября Владимир Путин также поздравил Ким Чен Ына с днем основания КНДР. Президент пожелал лидеру Северной Кореи крепкого здоровья, а всем гражданам КНДР — счастья и благополучия.