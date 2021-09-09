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Путин поздравил Ким Чен Ына с днем основания КНДР

Юлия Курганова

Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с днем основания КНДР
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября, направил поздравительную телеграмму по случаю 73-летия основания КНДР. Он пожелал лидеру республики Ким Чен Ыну успехов и отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества двух стран поможет укрепить стабильность и безопасность в регионе.

— Отношения между двумя нашими государствами основываются на прекрасных традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям, — сказано в телеграмме, которую цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Также российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, а всем гражданам КНДР — счастья и благополучия.

9 сентября КНДР празднует годовщину образования Народного правительства и провозглашения республики в 1948 году.

31 августа Путин поздравил Жапарова с 30-летием независимости Киргизии. Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Киргизия продолжат «всемерное наращивание двусторонних связей».

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