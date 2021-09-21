Представитель Белого дома спрогнозировал дефицит газа в Европе

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европу может настигнуть нехватка отопительного газа. Вероятно, топливо придется распределять по квотам. Такое мнение выразил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

По его словам, ЕС лишится газового топлива в том случае, если зима в текущем году будет холодной, а запасы газохранилищ не увеличатся.

Соединенные Штаты, по словам советника, фиксируют в настоящее время «необъяснимо низкие поставки топлива из России» в Европу.

— Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии, — уточнил Хохштейн в эфире Bloomberg TV.

Он подытожил, что лишь несколько стран Европы смогут позволить себе закупить голубое топливо по повышенным ценам. Остальным придется выделять газ согласно нормам, передает ФАН.

Европу ждет повышение цен на газ из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом ранее заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. Он считает, что «спекуляции вокруг пуска» трубопровода якобы стали причиной роста цен на газ в Европе, ситуация будет только ухудшаться.