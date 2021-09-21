Эксперт предупредил о «ценовом цунами» в Европе из-за «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европу ждет повышение цен на газ из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

Он считает, что «спекуляции вокруг пуска» трубопровода якобы стали причиной роста цен на газ в Европе, и ситуация будет только ухудшаться.

Гирман отметил в интервью газете DenníkN, что «в ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», ему интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, правительств европейский стран и всех потребителей газа.

Также он обвинил в высоких ценах на газ для европейских потребителей ФРГ и Австрию, которые, по его мнению, оказывают наибольшую поддержку российскому проекту.

Гирман заявил, что с января 2022 года европейские потребители будут платить за газ еще больше.

На Украине предложили способ «победить» «Северный поток — 2». По мнению советника главы «Нафтогаза» Елены Зеркаль, стране нужно перестраивать свою энергетическую систему.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.