На Украине предложили способ «победить» «Северный поток — 2»

Фото: gazprom.ru

На Украине есть риск остаться без транзита российского газа, но есть способ, как победить «Газпром» и «Северный поток — 2». Об этом в субботу, 18 сентября, заявила советник главы «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

По ее мнению, стране нужно перестраивать свою энергетическую систему уже сейчас.

— Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита, — написала она в статье для «Европейской правды».

Обеспечить защиту можно, если Украина накопит достаточное количество топлива в подземных газовых хранилищах (ПГХ) и станет одной из стран «группы риска». В этом списке уже находятся Германия, Польша и Словакия.

Советник отметила, что в этих странах возможны кризисные ситуации с наличием газа, а включение их в группу поможет выработать меры противодействия.

Нахождение страны в одном ряду с Германией должно уравнять их правовой статус, рассуждает она.

Зеркаль призвала страны объединиться, чтобы доказать якобы злоупотребление «Газпромом» монополией на газ.

— И здесь важно <...> заставить «Северный поток— 2» отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС, — передает ее слова РИА Новости.

Она отметила, что все трубопроводы газа из России в ЕС должны соответствовать требованиям этого пакета. Согласно им, сторонние поставщики должны иметь доступ к трубопроводу, который они не строили. Также продавцы газа и операторы магистралей должны различаться между собой.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.