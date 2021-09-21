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Музеи Кремля пригласили на цикл лекций к 300-летию создания Российской империи

Ольга Маркова

Развлечения
Музеи Кремля пригласили на цикл лекций к 300-летию создания Российской империи
Фото: Вечерняя Москва

Музеи Московского Кремля с 21 сентября открывают цикл лекций, приуроченных к 300-летию создания Российской империи. О жизни при дворе первого российского императора расскажут лекции «В тени трона. Окружение Петра Великого».

Тема первой лекции — «Полудержавный властелин» А. Д. Меншиков и его семья». Меншиков являлся другом царя, его верным единомышленником, был отважен в битвах и весел на пирах. На лекции поговорят о судьбе и фантастической карьере фаворита Петра I, его участии в государственных делах и придворных празднествах.

Через неделю, 28 сентября, слушатели узнают о «Лучшем друге молодого царя»: Франце Лефорте и Немецкой слободе».

Темы октябрьских лекций: «Императрица Екатерина I и семейство Скавронских», «Тайный брак царевны Прасковьи Ивановны» и «Сестра императора: великая княжна Наталья Алексеевна».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музеев.

Музеи Московского Кремля с 17 сентября приглашают горожан на выставку «Франция и Россия. Десять веков вместе». Здесь представлено более двухсот экспонатов, свидетельствующих о многовековой истории культурных и дипломатических отношений стран. Открывает экспозицию грамота 1063 года с кириллической надписью — уникальный документ, напоминающий о династическом браке дочери князя Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.

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