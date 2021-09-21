Офисы разместят в здании бывшей АТС в Перове

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В здании бывшей автоматической телефонной станции (АТС) в Перове разрешено разместить офисы. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы на собрании 17 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о территории по адресу 1-я ул. Энтузиастов, вл. 6. в Восточном административном округе.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, сейчас на данном участке площадью около 0,27 га расположено здание бывшей автоматической телефонной станции площадью две тысячи 135 квадратных метров.

Анастасия Пятова отметила, что указанное решение Градостроительно-земельной комиссии позволит разместить на этой территории офисы и сопутствующее коммунальное обслуживание. Председатель Москомстройинвеста добавила, что технико-экономические показатели не подвергнутся изменениям.