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Праздник «Самый теплый день» пройдет в Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Праздник «Самый теплый день» пройдет в Биологическом музее
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Биологический музей имени Тимирязева 3 октября приглашает жителей и гостей города на праздничную программу «Самый теплый день», приуроченную ко Дню старшего поколения.

Посетители смогут принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть.

На занятии «Почему я похож на дедушку?» поговорят о законах наследственности.

В оранжерее можно полюбоваться экзотическими растениями и задать вопрос о том, как правильно за ними ухаживать. А еще ботаник расскажет о самых необычных видах варенья. Кроме того, гости музея узнают, у каких животных есть бабушки и о том, как обходятся без бабушек те, у кого их нет.

При хорошей погоде праздник пройдет и во дворе музея. Здесь будут рисовать на асфальте и устроят соревнования по дальности полетов бумажных самолетиков.

Вход для бабушек и дедушек с внуками — бесплатный, сообщается на сайте музея.

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2 октября пройдет в центре современного искусства «Винзавод». Форум посвящен вопросам образования. В его программе представлены обучающие активности и возможности развития для всех возрастов.

Юные гости найдут для себя много интересного на уроках игрового развития, где они смогут поиграть в архитектурные и электро-конструкторы. Также их ждут новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности. А еще каждый сможет самостоятельно собрать робота.

Взрослые участники форума в зоне стартапов увидят высокотехнологичные наработки: летающее такси Hoover Surf и разных роботов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам трудоустройства в области IT и высоких технологий.

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