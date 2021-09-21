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Метро запустит тематический поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта

Дарья Чентаева

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Метро запустит тематический поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Новый состав в честь 125-летия Российского университета транспорта будет курсировать на серой ветке столичного метрополитена. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— На Серпуховско-Тимирязевскую линию вышел поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта — наверное, это наш самый «транспортный» состав. Внутри вагонов — основные вехи развития РУТ (МИИТ): от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны с 350 тысячами выпускников. Вы увидите архивные фото музея университета, на которых выдающиеся ученые, их изобретения и открытия, инженеры и строители, студенты и преподаватели, — сообщили в ведомстве.

Жители Москвы смогут совершать поездки на тематическом поезде на протяжении полугода, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В столичном метро тестируется система Face Pay. Она позволяет оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц и будет доступна в приложении «Московский транспорт».

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