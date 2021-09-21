Подозреваемых в угоне автомобиля задержали в Подольске

Фото: moscow-live

Подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали в Подольске двоих мужчин из стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в угоне дорогостоящего автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские установили, что мужчины ночью при помощи специального оборудования вскрыли замок и запустили двигатель иномарки, которая находилась на неохраняемой парковке возле одного из домов в поселке Быково.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— После этого они заменили на иномарке государственные номера и отогнали ее в «отстойник», расположенный в городе Бронницы, — рассказала Петрова.

Полицейские отследили маршрут передвижения угонщиков по камерам видеонаблюдения. Уже на следующий день после совершения преступления подозреваемых задержали на Московской кольцевой автодороге. Ими оказались уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 40 и 43 лет.

— В их машине полицейскими обнаружены и изъяты подменные государственные регистрационные знаки, — добавила начальник пресс-службы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Иномарку вернули законным владельцам, а подозреваемых арестовали. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Похожий случай произошел недавно в Москве. Неработающий 46-летний житель столицы обратился в полицию с заявлением об угоне нового автомобиля стоимостью 3,4 миллиона рублей.