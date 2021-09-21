Новенькую иномарку за три миллиона угнали у безработного москвича

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Планерная улица Карта всех событий

Неработающий 46-летний житель столицы обратился в полицию с заявлением об угоне дорогостоящего автомобиля. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам мужчины, поздним вечером он оставил свою машину марки Toyota Camry 2021 года выпуска возле дома 16, корпус 4, по улице Планетарной в районе Северное Тушино, а на следующий день не обнаружил ее на месте.

Материальный ущерб составил около 3,4 миллиона.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого страховая компания назвала районы Москвы и Подмосковья, где чаще всего угоняют машины. Так, самым популярным по угонам машин в этом году стал Южный административный округ (ЮАО).

В число лидеров вошли Таганский, Можайский, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Южное Бутово, Кунцево, поселения Внуковское и Сосенское.