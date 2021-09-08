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Названы районы Москвы и Подмосковья, где чаще всего угоняют машины

Юлия Курганова

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Названы районы Москвы и Подмосковья, где чаще всего угоняют машины
Фото: Пресс-служба ГИБДД

Южный административный округ (ЮАО) в этом году стал лидером в столице по угонам машин. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

— Треть угонов в Москве за последний год произошла в Южном административном округе. На Троицкий и Новомосковский округа пришлось 22 процента угонов. Остальные авто были похищены в Западном, Центральном и Юго-Западном округах. Ни одного угона не было в Восточном административном округе, — рассказали сотрудники компании.

Самыми популярными по угонам районами Москвы стали Таганский, Можайский, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Южное Бутово, Кунцево, поселения Внуковское и Сосенское.

В число городов Московской области, в которых наиболее активны угонщики, попали Жуковский, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Клин и Одинцово.

Кроме того, отмечается, что чаще всего в столице угоняют Hyundai — на этот автомобиль приходится 43 процента хищений, в Подмосковье такой машиной является Toyota (63 процента).

В 2021 году самым дорогим угнанным автомобилем в Москве был Land Rover, выплата за него составила 10,6 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Полиция задержала серийных угонщиков — «специалистов» по корейским машинам. Злоумышленники похищали автомобили в Подмосковье. Они угоняли машины ночью при помощи специального оборудования.

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