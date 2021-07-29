Полиция задержала серийных угонщиков — «специалистов» по корейским машинам

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Россия, Московская область, Дзержинский, Лесная улица Карта всех событий

Подмосковная полиция задержала троих мужчин, которые специализировались на угоне автомобилей корейского производства. Об этом в четверг, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники похищали автомобили в Подмосковье. Они угоняли машины ночью при помощи специального оборудования. Одно из похищений — на Лесной улице в Дзержинском городском округе — попало на камеры видеонаблюдения. Это позволило вычислить преступников.

Видео: МВД России по МО

В ходе спецоперации в Рузском городском округе в гараже-«отстойнике» были задержаны двое выходцев среднеазиатских государств. Там же была обнаружена похищенная иномарка. Позже был задержан еще один злоумышленник — уроженец Закавказья.

При проведении обысков полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия охранных систем. Также обнаружены еще два ранее похищенных автомобиля.

— Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению еще шести аналогичных краж на территории Московской области. Общая сумма ущерба от всех преступлений составила более семи миллионов рублей, — заключила Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Во вторник, 27 июля, стало известно, что полиция задержала одного из участников угона иномарки Infiniti, который произошел в центре столицы.