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Полиция задержала одного из похитителей дорогостоящей иномарки в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала одного из похитителей дорогостоящей иномарки в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 41 Карта всех событий

Полиция задержала одного из участников угона иномарки Infiniti, который произошел в центре столицы 26 июля. Об этом во вторник, 27 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку рядом с домом 41 на проспекте Маршала Жукова. За ее рулем находился 28-летний мужчина, который сразу же был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Правоохранители продолжают розыск остальных участников преступления.

Днем 26 июля злоумышленники перекрыли дорогу мужчине на автомобиле марки Infiniti на выезде из гаража дома на Мытной улице. Угрожая пистолетом, они завладели автомобилем, а затем скрылись с места преступления.

Угон дорогостоящей сельскохозяйственной техники произошел в начале этого месяца. Неизвестный угнал трактор-экскаватор за семь миллионов рублей с территории охраняемой парковки в поселении Кленово.

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