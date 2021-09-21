В Кремле прокомментировали заявления Турции о нелегитимности выборов в Крыму

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В Кремле негативно относятся к заявлениям Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму, которые проходили на территории Крымского полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы не приемлем такие заявления. И мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — сказал представитель Кремля.

По его словам, в аппарате президента РФ также сожалеют о позиции Турции по поводу Крыма и надеются на то, что рано или поздно турецкие власти ее изменят, уважая «реальное положение дел».

Песков добавил, что Турция по-прежнему является для России партнером. Кроме того, разногласия по существенным вопросам не станут препятствием для развития отношений между странами.

Пресс-секретарь главы государства подытожил, что Россия планирует и дальше объяснять заграничным коллегам «суть произошедшего» в Крыму, передает РИА Новости.

До этого 20 сентября на сайте турецкого ведомства появилось заявление посла страны Танжу Билгича, в котором говорилось, что результаты выборов в Госдуму, которые состоялись на территории Крымского полуострова, «не имеют юридической силы для Турции».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».