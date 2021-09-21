Захарова: Россия не проигнорирует заявление Турции о непризнании выборов в Крыму

Фото: МИД РФ

Россия внимательно отнесется к заявлению Министерства иностранных дел Турции о непризнании выборов в Государственную думу, которые проходили в Крыму. Об этом в своем интервью на YouTube-канале «Соловьев.Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого, 20 сентября, на сайте турецкого ведомства появилось заявление посла страны Танжу Билгича, в котором говорилось, что результаты выборов в Госдуму, которые состоялись на территории Крымского полуострова, «не имеют юридической силы для Турции».

— Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания, — цитирует ответ Захаровой ТАСС.

До этого депутат Европарламента (ЕП) от Литвы Петрас Аустревичюс внес поправку в проект доклада по отношениям Россия — ЕС, в которой предложил наказывать европейцев санкциями за наблюдение за парламентскими выборами в Крыму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.