Центр «Слово» на ВДНХ позвал посетителей на бесплатные программы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ с 21 сентября приглашает посетителей принять участие в бесплатных мероприятиях: экскурсиях, лекциях и детском спектакле.

Во вторник пройдет тематическая экскурсия «Как письменность народы объединила», приуроченная ко Дню русского единения. Здесь можно узнать историю возникновения славянского алфавита и кириллицы, как она объединила народы Руси, а также какие народы пользовались кириллицей.

В субботу, 25 сентября, состоится лекция «Зверь — не зверь». Посетителям расскажут о символике животных в древнерусских сочинениях — почему ленивый христианин похож на слона, а праведник — на трусливого зайца, а также о необычных средневековых преданиях, посвященных животным. Более того, изображения удивительных зверей из оригинальных древнерусских памятников покажут участникам мероприятия.

Лекция «Вышла змея из рая гулять» состоится на следующий день, 26 сентября. Ее слушателям разъяснят самые важные древнерусские апокрифы, причины их появления и отражение в средневековой иконографии. Как известно, мировоззрение средневекового человека во многом определялось библейскими историями, однако краткость их изложения не устраивала древнерусских книжников, из-за чего возникло большое количество апокрифических преданий.

В последнее воскресенье сентября юные посетители центра «Слово» приглашаются на спектакль «Ужасная миссис Мерфи». Два актера с помощью кукол, игровых предметов, музыкальных инструментов и интерактивного видео расскажут историю о загадочном библиотекаре, которая раньше работала в разведке.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.