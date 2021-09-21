«Зашли посмеяться»: манекен с нижним бельем похитили из магазина для взрослых на юге Москвы

Фото: Telegram / Новости Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, Нагорный район Карта всех событий

Приезжего задержали за кражу из магазина для взрослых в Нагорном районе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО во вторник, 21 сентября.

Пресс-служба опубликовала видео с камер наблюдения из магазина. На кадрах видно, что двое мужчин зашли в помещение и какое-то время рассматривали витрины.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Через пару минут они направились к выходу. В этот момент один из мужчин на глазах у продавца схватил манекен и спокойно ушел.

По словам продавца магазина, материальный ущерб составил более двадцати тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий. Во время допроса подозреваемый объяснил, что на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, а в магазин для взрослых они с другом «зашли просто посмеяться».

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», а похищенный манекен изъяли. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

20 сентября сообщалось о краже, которая произошла в одном из столичных кафе. Там мужчина во время отдыха украл у своего знакомого кошелек с тридцатью пятью тысячами рублей.