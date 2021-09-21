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Гость столицы ограбил москвича, который вызвался ему помочь

Анастасия Колоскова

Происшествия
Гость столицы ограбил москвича, который вызвался ему помочь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 27-летнегой приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в грабеже на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

На Совхозной улице к 24-летнему москвичу обратился прохожий, который рассказал, что ему срочно нужно оплатить штраф приятеля, а наличных денег у него нет. Он попросил дать ему 10 тысяч рублей, а эту сумму он якобы переведет молодому человеку на банковскую карту. Тот согласился ему помочь. Вместе мужчины прошли к ближайшему банкомату. После того как мужчина обналичил средства, гость столицы выхватил из его рук купюры, убежал в машину и скрылся на ней в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Ореховом бульваре. Им оказался 27-летний приезжий. Мужчина признался, что похищенные деньги он успел потратить.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишение свободы.

Курьезное ограбление произошло до этого в Нагорном районе на юге Москвы. Там 37-летний приезжий вынес из магазина для взрослых манекен с нижним бельем. Случившееся он объяснил желанием «просто посмеяться». В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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