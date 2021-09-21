Мужчина убил своего приятеля в ходе ссоры в Подольске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев Карта всех событий

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В районе проспекта Юных Ленинцев в понедельник, 20 сентября, местные жители обнаружили фрагменты тела человека, завернутые в пакет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний знакомый убитого человека.

Позже следователи выяснили, что с потерпевшим злоумышленник знаком с 2019 года, они вместе содержались в СИЗО.

На допросе мужчина признался в содеянном, рассказав, что убил своего знакомого в ходе ссоры.

Еще одно убийство произошло 13 сентября в центре столицы. 22-летний уроженец Иркутской области, находясь подшофе, убил ножом 66-летнего случайного прохожего, с которым у него произошел конфликт.