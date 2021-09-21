Сергей Собянин посетил экипировочный центр сотрудников здравоохранения столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 сентября, осмотрел экипировочный центр работников столичной системы здравоохранения.

С конца июля 2021 года в данном учреждении новую экипировку получили свыше 31 тысячи специалистов. Среди них 13 334 взрослых врача, 6140 детских медика и 11 849 сотрудников больниц. До конца 2021 года новую форму планируется выдать всем работникам московской системы здравоохранения.

Отмечается, что обновлять экипировку специалисты будут раз в два года.

— Мы года два назад начали этот проект. Создали рабочую группу, сами выбрали дизайн, доработали его: определили материалы, качество и вид обуви и так далее. За этот период времени создали целую фабрику по пошиву такой одежды и пункт, куда можно прийти примерить, подогнать одежду, что очень важно, — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что в производстве экипировки используются современные и качественные материалы. Для производителей формы важно, чтобы врачам было удобно работать в такой одежде.

Сергей Собянин добавил, что свыше одного миллиона экземпляров экипировки и 300 тысяч пар обуви изготовят для московских специалистов.

— Администрация клиник, больницы раньше сами закупали форму. Она была разной, разное качество было, разная комплектность была, разная периодичность закупки. Мы сделали так, как вы попросили, — рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин заключил, что новая форма позволит улучшить настроение врачей. Все проводимые меры поддержки системы здравоохранения направлены именно на это и на комфорт пациентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 21 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что четыре новых скоропомощных стационарных комплекса для столичных больниц возведут до конца 2022 года.