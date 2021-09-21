Начался монтаж пролетного строения путепровода над железной дорогой в Подмосковье

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Начались ремонтные работы пролетного строения путепровода над железной дорогой на северном обходе Лобни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— На северном обходе Лобни начался монтаж пролетного строения путепровода над железной дорогой. Длина пролетного строения составит 210 метров, общий вес металлоконструкций — свыше 2 тысяч тонн. Путепровод станет частью северного обхода Лобни, строительство которого ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», — сообщается в материале.

Отмечается, что монтаж проводится в ночное время в разрешенные часы. Ремонтные работы собираются завершить в течение одной недели.

Параллельно с этим идет строительство дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая, общей протяженностью 4,7 километра.

— Строительство обеспечит жителей Лобни транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе, избавит от необходимости простаивать в многочасовых пробках. Водители будут сэкономить на проезде 10–15 минут. Время на въезд и выезд из города составит 20–30 минут, — добавляют в министерстве.

Добавим, что первый этап строительства дороги с путепроводом предполагают завершить в конце 2022 года, сообщает пресс-служба.