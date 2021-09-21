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Три человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское, Калужское шоссе, 57-й километр Карта всех событий

В результате аварии в Новой Москве пострадали три человека. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД.

ДТП произошло на 59-м километре Калужского шоссе по направлению в сторону центра. По словам представителя ведомства, водитель автомобиля «Хендай Портер» резко затормозил и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, столкнувшись с КАМАЗом. После столкновения легковую машину отбросило на попутно двигающийся автомобиль ВАЗ.

В результате аварии водитель и пассажир КАМАЗа и водитель автомобиля «Хендай» были госпитализированы.

— Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, — заключили в пресс-службе ведомства.

19 сентября в столичной ГИБДД сообщили, что на 21-м километре МКАД на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Авария произошла в 03:35 на внутренней стороне МКАД. Водитель бензовоза ДАФ врезался в стоявший КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убиравших проезжую часть.

До этого сообщалось об аварии на Кутузовском проспекте, из-за которой оказались перекрыты четыре полосы движения в сторону области.

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