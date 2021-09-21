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Комплексное благоустройство 40 объектов завершили в 2021 году в Строгине

Виктория Сикерина

Город
Комплексное благоустройство 40 объектов завершили в 2021 году в Строгине
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Строгинский бульвар Карта всех событий

Комплексное благоустройство 40 объектов выполнили в 2021 году в столичном районе Строгино. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозаяйства.

Специалисты облагородили 18 образовательных учреждений, 20 дворовых территорий и два сквера. Также ремонт провели на Строгинском бульваре и улицах Лыковская, Исаковского, Таллинская, Кулакова, Маршала Катукова и Твардовского.

Например, в сквере от улицы Маршала Катукова до Строгинского бульвара в текущем году удалось обновить столы для текбола, ринг для панна-футбола, дорожки для велосипедов и игровой комплекс «Корабль».

В сквере от Строгинского бульвара до Таллинской улицы специалисты установили новую игровую площадку «Ракета» и тренажерный комплекс с кроссфит-станцией.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что в Строгине за 2021 год появилась обновленная дорожно-тропиночная сеть. Также здесь расположились комфортная зона отдыха со скамейками, уличная сцена, футбольное поле и площадки для спорта и детей.

— Территорию района дополнительно озеленили: высадили деревья, более 1000 кустарников и около 28 000 цветов, — подытожили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Во вторник, 21 сентября, заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что около 4 тысяч дворовых территорий жилых домов благоустроили в столице.

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