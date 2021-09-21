Московские и международные эксперты обсудили московское электронное голосование

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Тайна онлайн-голосования обеспечивается с помощью криптографической системы. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, криптографическая система работает на любом устройстве пользователя с доступом в интернет.

— Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с 10 тысяч голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму два миллиона человек, — отметил Костырко.

Особенностью электронного голосования также является возможность избирателя переголосовать, не нарушая анонимности. Эксперт пояснил, что все голоса «сохраняются в публичной блокчейн-сети, но в протокол войдет только последний по времени».

О современной системе голосования Костырко рассказал на круглом столе на тему «Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции», пишет агентство городских новостей «Москва».

Так, по итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.