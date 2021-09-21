Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Московские и международные эксперты обсудили московское электронное голосование

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Московские и международные эксперты обсудили московское электронное голосование
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Тайна онлайн-голосования обеспечивается с помощью криптографической системы. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, криптографическая система работает на любом устройстве пользователя с доступом в интернет.

— Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с 10 тысяч голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму два миллиона человек, — отметил Костырко.

Особенностью электронного голосования также является возможность избирателя переголосовать, не нарушая анонимности. Эксперт пояснил, что все голоса «сохраняются в публичной блокчейн-сети, но в протокол войдет только последний по времени».

О современной системе голосования Костырко рассказал на круглом столе на тему «Дистанционное голосование: международный опыт и тенденции», пишет агентство городских новостей «Москва».

Так, по итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

Читайте также:
ВыборыГосдумаЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте