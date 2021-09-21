Газификацию по программе президента произвели в 207 населенных пунктах Подмосковья

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В рамках реализации программы президента России 207 населенных пунктов Московской области газифицировали. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что еще в 1113 населенных пунктах необходимо провести газ до конца 2021 года.

— На сегодняшний день мы полностью газифицировали 207 населенных пунктов, — заявил Игорь Баранов.

Издание «Подмосковье сегодня» добавило, что всего в регионе газ получили 2075 домовладений, то есть около 100 домов в сутки обеспечивают газификацией.

В начале сентября по программе социальной газификации в Московской области сто населенных пунктов были обеспечены газоснабжением. При этом около тысячи подмосковных домовладений получили газ в рамках президентской программы газификации частных домов.

Во вторник, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма.

Он подчеркнул, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.