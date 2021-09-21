Движение электричек на Ярославском направлении восстановили

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД в сторону области полностью восстановили после неожиданной остановки поезда. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Движение электропоездов на Ярославском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники принимают меры для ввода его в график, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Ранее в пресс-службе МЖД заявили, что из-за незапланированной остановки электропоезда № 6342 на перегоне Москва-Ярославская — Лосиноостровская в пути задерживается несколько поездов Ярославского направления, которые следуют по маршрутам в сторону области.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) сообщили, что на линию Москва — Минск с 1 октября выйдут новые поезда «Ласточка», состоящие из десяти вагонов.

В начале сентября пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала 2021 года оформили более 180 тысяч билетов на провоз велосипедов в пригородных электричках.

Также перевозчик отметил, что провоз велосипедов на МЦД бесплатный — нужно только оформить специальный билет.