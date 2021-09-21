Путин освободил Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ. Соответствующий указ российский лидер подписал во вторник, 21 сентября.

Буксмана освободили от должности с 15 сентября, говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

1 сентября Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда. Глава государства также освободил от должности Александра Полякова, главу российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан. Он занимал свой пост в Уганде с 2016 года.

27 августа СМИ сообщали, что Госдума рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской, заместителя председателя думского комитета по международным делам, на должность посла России в Кабо-Верде.

По словам источников в ведомстве, для назначения Поклонской уже подготовили документы. В скором времени международный комитет Госдумы примет решение по данному вопросу.