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Профессор факультета психологии МГУ умерла в возрасте 102 лет

Виктория Сикерина

Общество
Профессор факультета психологии МГУ умерла в возрасте 102 лет
Фото: Pexels

Профессор факультета психологии Московского государственного университета имени В. М. Ломоносова Зоя Решетова скончалась на 103-м году жизни. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что преподавательница до конца жизни вела научную деятельность.

— 21 сентября 2021 года на 103-м году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер «Ордена Почета» Решетова Зоя Алексеевна, — рассказали на факультете психологии.

На психфаке добавили, что Зоя Решетова была старейшим высококвалифицированным сотрудником и известным специалистом в науке.

В 1998 году профессора наградили премией президента России.

— Каждое направление науки, которое попадало в сферу интересов Зои Алексеевны, было изучено ею с максимальной вовлеченностью, подробно, досконально, точно. Ее научная энергия «заражала» многие десятки ее последователей, учеников, которые и по настоящее время продолжают научные изыскания, — отметили на факультете психологии.

Также в МГУ подчеркнули, что Зоя Решетова обладала высоким уровнем трудолюбия и доброжелательности.

Коллеги и студенты выразили искренние соболезнования близким профессора, заключило РИА Новости.

психологияСмертьМГУ имени М. В. Ломоносова
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