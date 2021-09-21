Около 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Почти 40 внутренних и международных рейсов задержали и отметили в аэропортах Москвы. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили на портале «Яндекс.Расписания».
Во Внуково задержали вылеты девяти самолетов. При этом вовсе отменили два рейса.
В аэропорту Домодедово были задержаны 10 рейсов, а отменены — три.
Также в Шереметьево задержали семь самолетов. Здесь же полностью отменили семь вылетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
В понедельник, 20 сентября, свыше 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.
Также транспортные задержки произошли и на Московских железных дорогах. Например, во вторник, 21 сентября, несколько электричек на Ярославском направлении, следующих по маршруту в сторону Московской области, задержались. Это произошло из-за незапланированной остановки электропоезда № 6342 на перегоне Москва-Ярославская — Лосиноостровская.
В настоящий момент движения поездов на участке осуществляется в штатном режиме.