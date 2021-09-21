Психолог назвал три качества, которые помогут найти стабильную подработку

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Опрятная внешность, умение грамотно общаться и трудолюбие — эти качества вызывают у потенциальных клиентов доверие к человеку, который собирается оказать им услугу. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.

Эксперт подчеркнул, что связи играют огромную роль для человека, желающего самостоятельно зарабатывать.

— Человеку, мечтающему увеличить доход, крайне важно найти связи. Для этого ему нужно познакомиться с большим количеством людей, — рассказал Зберовский.

Он отметил, что при выборе специалиста многие люди прежде всего смотрят на его внешний вид и манеру общения.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что третье важное качество — трудолюбие.

— Нередко клиенты рекомендуют хорошего специалиста своим знакомым. Такие люди часто добиваются успеха, — рассказал Зберовский.

Эксперт заключил, что качественная услуга, оказанная влиятельному человеку, однажды может стать резким поворотом в карьере.