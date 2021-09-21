Психолог назвал три качества, которые помогут найти стабильную подработку

Опрятная внешность, умение грамотно общаться и трудолюбие — эти качества вызывают у потенциальных клиентов доверие к человеку, который собирается оказать им услугу. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.
Эксперт подчеркнул, что связи играют огромную роль для человека, желающего самостоятельно зарабатывать.
— Человеку, мечтающему увеличить доход, крайне важно найти связи. Для этого ему нужно познакомиться с большим количеством людей, — рассказал Зберовский.
Он отметил, что при выборе специалиста многие люди прежде всего смотрят на его внешний вид и манеру общения.
Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что третье важное качество — трудолюбие.
— Нередко клиенты рекомендуют хорошего специалиста своим знакомым. Такие люди часто добиваются успеха, — рассказал Зберовский.
Эксперт заключил, что качественная услуга, оказанная влиятельному человеку, однажды может стать резким поворотом в карьере.