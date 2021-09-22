Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Китай предоставит два миллиарда доз вакцин от COVID-19 другим странам

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Китай предоставит два миллиарда доз вакцин от COVID-19 другим странам
Фото: Администрация президента РФ

Китай по итогам года планирует поставить другим странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил председатель республики Си Цзиньпин.

— Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности два миллиарда доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года, — рассказал глава государства на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Цзиньпин добавил, что он неоднократно выступал за необходимость сделать вакцины мировым общественным благом и обеспечить их доступность для развивающихся стран. Важным приоритетом, по его словам, является обеспечение справедливого и равного распределения препаратов от COVID-19 в мире.

Китай до конца года также безвозмездно передаст развивающимся странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса, приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

19 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что коллективные меры международного сообщества, предпринимаемые против COVID-19, оказались недостаточными и запоздалыми.

В мире, по словам Гутерреша, сложилась неприемлемая ситуация, когда Португалия может провакцинировать 80 процентов населения, а некоторые страны Африки — менее двух процентов.

Читайте также:
Си ЦзиньпинКоронавирусООН
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте