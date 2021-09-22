Китай предоставит два миллиарда доз вакцин от COVID-19 другим странам

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Китай по итогам года планирует поставить другим странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил председатель республики Си Цзиньпин.

— Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности два миллиарда доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года, — рассказал глава государства на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Цзиньпин добавил, что он неоднократно выступал за необходимость сделать вакцины мировым общественным благом и обеспечить их доступность для развивающихся стран. Важным приоритетом, по его словам, является обеспечение справедливого и равного распределения препаратов от COVID-19 в мире.

Китай до конца года также безвозмездно передаст развивающимся странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса, приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

19 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что коллективные меры международного сообщества, предпринимаемые против COVID-19, оказались недостаточными и запоздалыми.

В мире, по словам Гутерреша, сложилась неприемлемая ситуация, когда Португалия может провакцинировать 80 процентов населения, а некоторые страны Африки — менее двух процентов.