Движение на МКАД восстановлено после смертельной аварии с таксистом

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Россия, Москва, МКАД, 6-й километр Карта всех событий

Работники городских служб восстановили движение на шестом километре МКАД после смертельной аварии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 сентября в столичной Госавтоинспеции сообщили, что смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД.

По предварительным данным, примерно в 23:20 в четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобиля такси Hyundai и Volkswagen. После этого водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель Skoda, также являющийся таксистом.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.