ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

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Банк России (ЦБ) считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством. Об этом заявил представитель регулятора в среду, 22 сентября.

— Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств, — объяснил он.

Антифрод в данном случае будет применяться ко всем входящим платежам, добавил сотрудник ЦБ. При этом он уточнил, что антифрод-процедуры уже работают на стороне банка-получателя, отмечает РБК.

21 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила сожаление в связи с неудачным высказыванием своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей через личный капитал. Она пояснила, что приоритет властей — обеспечивать достойную старость людям, у которых нет возможности делать сбережения на старость.

Набиуллина уточнила, что регулятор работает над развитием негосударственных пенсионных фондов для финансового обеспечения пожилых россиян. Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе, пояснила она.

Швецов заявил, что россиянам, выходящим на пенсию, нужно рассчитывать не только на поддержку государства, но и на личный сформированный капитал.