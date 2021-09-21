Набиуллина объяснила слова своего заместителя о накоплениях и пенсиях

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сожаление в связи с неудачным высказыванием своего первого заместителя Сергея Швецова о поддержке пожилых людей через личный капитал. Она пояснила, что приоритет властей — обеспечивать достойную старость людям, у которых нет возможности делать сбережения на старость.

Набиуллина уточнила, что ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов для финансового обеспечения пожилых россиян.

— Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе, — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Россиянам, выходящим на пенсию, нужно рассчитывать не только на поддержку государства, но и на личный сформированный капитал, рассказал во вторник, 21 сентября, первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.

По его словам, пенсионерами помогать «немножко поздно». Он уточнил, что у россиян есть много вариантов для самостоятельного сбора накоплений: пенсионные фонды, страховые компании, вложение в недвижимость, доход от акций и облигаций.

До этого в ПФР объяснили условия получения президентских выплат в 10 тысяч рублей для пенсионеров. Они полагаются тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению. При этом россияне, которые получают другие выплаты по линии ПФР, не смогут получить средства. Среди таких категорий находятся ветераны боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами. Кроме того, выплату не смогут получить граждане, проживающие за границей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.