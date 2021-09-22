Байден и Джонсон договорились о едином подходе к России и Китаю

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях их стран. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера в среду, 22 сентября.

— Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей, — говорится в сообщении.

Лидеры также затронули тему нового партнерства в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США, получившего название AUKUS. Оно воплощает общие ценности двух стран, а также их подход к миру, подчеркнули Байден и Джонсон.

Данный альянс будет играть роль в продвижении мира и стабильности, используя компетенцию трех стран для разрешения будущих вызовов, отмечается на сайте Даунинг-стрит.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать AUKUS. После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group.

Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса. 17 сентября Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок.